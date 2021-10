Bimbo di due anni spara e uccide la madre in diretta su Zoom

USA - Si sono concluse in questi giorni le indagini sulla morte di una giovane mamma, uccisa involontariamente dal figlio di due anni. La tragedia si è consumata in Florida lo scorso 11 agosto: la donna era impegnata in una videoconferenza su Zoom quando è stata colpita da un proiettile. Il figlioletto aveva trovato in uno zaino la pistola del padre, lasciata senza custodia e carica. Con questa, giocando, ha colpito la madre, che è morta sul colpo.

A lanciare l’allarme erano stati proprio i colleghi della donna, che l’avevano vista cadere all'improvviso. Sul posto erano giunti in fretta i soccorsi ma per la giovane mamma non c’è stato nulla da fare. Le indagini sulla tragedia hanno portato all’arresto del padre del bambino, che deve rispondere di omicidio colposo, per aver lasciato l’arma alla portata del piccolo.

