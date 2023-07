Bimbo di due anni annega in una piscina

VICENZA - Una disattenzione fatale, il figlioletto di 2 anni che si avvicina senza essere visto alla piscina, scivola sul bordo con un piede e finisce in acqua. E' il dramma vissuto questo pomeriggio in una casa di Cavazzale (Vicenza), dove un bambino in tenera età è morto annegato nella piscina che si trova nel cortile dell'abitazione. Non una gonfiabile, ma una piscina vera e propria, con bordo a sfioro dell'acqua. La tragedia, in una giornata caldissima in Veneto - le massime nel vicentino hanno toccato i 34 gradi - è avvenuto verso le ore 17.30, in via Monte Cengio, in una villetta di recente costruzione. La frazione, Cavazzale, fa parte del comune di Monticello Conte Otoo (Vicenza). Sono stati i genitori del bambini, vedendo il piccolo in acqua, a chiamare subitio il 118 chiedendo l'intervento dei medici. L'autoambulanza è arrivata poco dopo; la coppia, disperata, ha dovuto lasciare il bimbo nelle mani dei medici e degli infermieri che hanno iniziato un estenuante tentativo di rianimazione. Una manovra prolungata, perchè nessuno dei sanitari voleva arrendersi.

Alla fine, tuttavia, hanno dovuto costatare il decesso del piccolo. Le condizion in cui è stato trovato erano troppo gravi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del comando di Thiene (Vicenza), cui ora spetterà il difficile compito di ascoltare i due genitori, per capire come sono andate veramente le cose, se tutto si è svolto in pochi attimi, o se il bimbo è rimasto senza la custodia di un adulti pià a lungo. Un dramma del tutto simile ai due verificatisi solo pochi giorni fa, a Parma, l'11 luglio, dove in una piscinetta gonfiabile è morta una bimba di un anno e mezzo, e una settimana prima, il 4 luglio, a Novi di Modena. Anche qui, un piccolo di 2 anni, deceduto per annegamento nella piccola piscina che i genitori avevano montano davanti a casa per festeggiare il compleanno della sua sorellina. Non una piscina ma una vasca per l'irrigazione è stata invece teatro di un'altra tragedia lo scorso martedì, in Puglia, nelle campagne nel foggiano, dove due fratellini di sei e sette anni sono annegati. Si erano allontanati dalla loro casa poco distante dove i genitori, il padre bracciante agricolo, stavano riposando insieme ad altri due figli piccoli.