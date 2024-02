Bimbo di 8 anni muore dopo aver ingerito 10 calamite per aumentare i suoi followers sui social

REGNO UNITO - Un bambino di 8 anni nel Regno Unito, Rhys Millum, è morto dopo aver ingerito dieci magneti nel tentativo di creare un video da condividere sui social network. Le piccole sfere magnetiche hanno causato una perforazione nell'intestino tenue del bambino, portandolo al decesso. Rhys ha ingerito i magneti per aumentare il numero di seguaci sui suoi profili social senza condividere le sue intenzioni con nessuno. La verità è emersa solo dopo la sua morte quando è stato sottoposto a una Tac che ha rivelato i corpi estranei ingoiati. La polizia ha, inoltre, scoperto un video in cui Rhys discuteva con suo fratello su come aumentare il proprio seguito sui social media, menzionando azioni azzardate come bere salsa piccante. La madre ha rivelato di aver portato immediatamente Rhys in ospedale quando lo ha visto soffrire a causa dei magneti ingeriti. Questo evento sottolinea l'importanza della comunicazione e della vigilanza dei genitori sulle attività online dei loro figli.