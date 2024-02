Bimbo di 7 anni in sedia a rotelle ma è una frode per avere l’assegno di invalidità

INGHILTERRA - Per ottenere aiuti finanziari dallo Stato, due genitori hanno persuaso il loro figlio di sette anni a fare molte visite mediche per farlo sembrare malato. Il bambino è stato obbligato a usare una sedia a rotelle per ben quattro anni, per far credere a tutti, inclusi amici, parenti e autorità, che fosse affetto da una sindrome. Tuttavia, il bambino era in realtà in perfetta in salute. Louise Law, 50 anni, insieme all’ex marito Martin, 54 anni, di Goole, nell’East Yorkshire (Inghilterra) ha ingannato il sistema previdenziale sfruttando il loro bambino e la sua innocenza. Hanno fatto richiesta di un’auto speciale per la mobilità del bambino e hanno ottenuto un assegno di invalidità. A seguito di ciò, sono stati portati in tribunale e condannati a oltre 6 anni di carcere poiché il fatto non è solo una frode ma anche un abuso su minore.