Bimbo di 7 anni sbranato e ucciso dal cane di famiglia

USA - Tragedia in Oklahoma: un bambino di sette anni è stato sbranato e ucciso dal cane di famiglia. Le ferite riportare nell'attacco dell’animale gli sono state fatali. Come riportano i media locali, la famiglia del bambino aveva trovato un cane abbandonato in strada tre settimane prima.

In questo arco di tempo il cane non aveva mai dato segni di essere aggressivo, ma mercoledì, in circostanze ancora da verificare, l’animale si è scagliato contro il bambino, uccidendolo. A trovare il piccolo senza vita è stato il padre della vittima. Inutile ogni tentativo di salvarlo da parte dei medici. La famiglia è ovviamente distrutta dal dolore.

