Bimbo di 5 anni muore avvelenato dall’elio di un palloncino a forma di dinosauro in cui ha infilato la testa

INGHILTERRA – Il palloncino a forma di dinosauro regalatogli dai genitori al luna park The Hoppings a Newcastle-upon-Tyne doveva essere un premio perché si era comportato bene ma per il piccolo Karlton Noah Donaghey di 5 anni è stato un “arma impropria” che gli ha causato la morte.



Il bambino inglese che viveva a Gateshead, nella contea di Tyne and Wear, lo scorso 23 giugno, è sfuggito per pochi minuti al controllo dei genitori, ed ha infilato la testolina nel palloncino. Un gioco o forse uno scherzo che gli è stato fatale. La mamma Lisa Donaghey lo ha trovato riverso a terra ancora con il palloncino sulla testa.



Elisoccorso ha portato d’urgenza il bambino al Royal Victoria Infirmary di Newcastle-upon-Tyne dove in terapia intensiva hanno cercato di salvarlo ma dopo sei giorni, il 29 giugno scorso, Karlton Noah Donaghey è deceduto. La causa più plausibile sembra un avvelenamento da elio, il gas con cui i palloncini vengono gonfiati per poter “volare”.



In attesa del parere del medico legale la mamma del bambino ha lanciato un appello dai giornali, invitando quanti hanno dei bimbi piccoli a fare attenzione perché: “l’elio è pericoloso”.



Immagine da Facebook, pubblicata nella pagina dall’impresa funebre