Bimbo di 4 anni col mal di denti muore soffocato dalla pastiglia che gli dà la madre

BRASILE - Voleva solo placare il dolore dovuto al mal di denti del figlio, ma la compressa di paracetamolo è stata fatale per il piccolo. Tragedia in Brasile dove un bambino di 4 anni è morto soffocato da una pastiglia che gli ha dato la madre.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale e internazionale il bambino continuava a piangere per il mal di denti e la mamma, pensando di aiutarlo, gli ha fatto ingerire mezza compressa di paracetamolo. Ma le dimensioni di questa pillola erano troppo grandi per il bambino che non è riuscito a mandarla giù. La pastiglia gli ha bloccato le vie respiratorie e il bimbo è andato in arresto cardiaco.

Inutile ogni tentativo di salvarlo. Il bambino si è spento all’ospedale di Botucatu. La madre, distrutta per la tragedia, è ora indagata per omicidio colposo.

