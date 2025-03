Bimbo di 4 anni chiama la polizia: “Mamma ha mangiato il mio gelato, venite a prenderla"

STATI UNITI – Non capita tutti i giorni che una chiamata al 911 venga effettuata da un bambino di soli quattro anni, e ancora meno frequente è che la ragione sia una presunta "offesa" così inusuale: il furto di un gelato. Ma proprio così è andata, quando un piccolo di Mount Pleasant, nel Wisconsin, ha chiamato le forze dell'ordine per denunciare sua madre, accusandola di avergli rubato il suo dessert. Tutto è iniziato quando, apparentemente frustrato dalla madre che aveva mangiato il suo gelato, il bambino ha deciso che era giunto il momento di "chiamare in causa" le autorità.



Non appena ha fatto il numero di emergenza, l'operatore ha ascoltato il piccolo dichiarare senza mezzi termini: "Mia mamma si sta comportando male, venite a prenderla". Dopo un momento di silenzio, la chiamata si è interrotta, ma seguendo il protocollo, gli agenti hanno richiamato il numero. Da lì, si è sviluppata una conversazione esilarante, con il bambino che continuava a ribadire: "La mia mamma sta facendo la cattiva".



Il centralinista, cercando di capire la situazione, ha chiesto ulteriori chiarimenti, ma il piccolo ha insistito, arrivando a chiedere espressamente che la madre fosse arrestata per il suo gesto. Quando la madre è finalmente intervenuta, cercando di sedare la situazione, ha preso il telefono e ha spiegato che la causa del conflitto era stata la decisione di mangiare il gelato del bambino. "Probabilmente è per questo che ha chiamato il 911", ha detto con un sorriso rassegnato. Nel frattempo, il bambino, sebbene inizialmente deciso a far rispettare la legge e l'ordine, ha gradualmente cominciato a rivedere la sua posizione. Dopo qualche riflessione, ha accettato che forse non fosse il caso di "mandare la mamma in prigione" e ha ammesso che la cosa più importante era forse ottenere un altro gelato.



Nonostante la natura bizzarra dell'incidente, la polizia ha ritenuto opportuno inviare comunque una pattuglia per verificare la situazione a casa. Una volta arrivati, gli agenti hanno confermato che non c'erano segni di abusi e che la storia del gelato era effettivamente la causa dell'incidente. Il piccolo ha continuato a insistere sul fatto che sua madre meritasse di essere arrestata, ma alla fine ha accettato di non sporgere denuncia. La polizia ha chiuso il caso come una "situazione risolta senza ulteriori azioni necessarie", mentre il bambino ha ottenuto una piccola "ricompensa" sotto forma di un nuovo gelato, e la mamma si è assicurata di non mangiarlo più in futuro.