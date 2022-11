Bimbo di 2 anni gioca con i cani, ma all'improvviso lo azzannano uccidendolo

AUSTRALIA - Tragedia nel New South Wales, in Australia, dove un bambino di 2 anni è morto dopo essere stato assalito da due cani con cui stava giocando. E’ accaduto nel giardino di un hotel dove il piccolo soggiornava con la madre e le sorelle. La terribile scena si è consumata proprio di fronte ai familiari della vittima, che non sono riusciti a salvare il bimbo.

Si è trattato di un attacco improvviso, come riporta il Mirror, poiché i cani sembravano socievoli e stavano giocando tranquillamente con il bambino, davanti agli occhi vigili della madre. Gli animali, di razza rottweiler, erano di proprietà dello staff dell’albergo e pare che non avessero mai avuto comportanti aggressivi. Il bambino è stato elitrasportato in ospedale a Sidney ma per lui non c’è stato nulla da fare: è morto poche ore dopo l’aggressione.