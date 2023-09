Bimbo di 18 mesi morto per un trauma alla testa, disposta l'autopsia

PORTOGRUARO - "Abbiamo disposto l'autopsia sul corpo del bimbo di 18 mesi per verificare la versione dei genitori della caduta dall'alto". Lo dice all'ANSA il Procuratore facente funzionidi Pordenone, Maria Grazia Zaina, in merito alla morte del bimbo di 18 mesi avvenuta nella tarda serata di ieri a Portogruaro (Venezia). "Il quesito specifico che abbiamo sottoposto al medico legale Antonello Cirnelli, incaricato dell'esame, sarà fondamentale - ha precisato il Procuratore -. Abbiamo chiesto se c'è compatibilità tra la morte del piccino e la caduta dall'alto riferita dai familiari.

Oltre all'esame autoptico, stiamo procedendo con tutti gli altri esami di tipo tecnico, coordinati dai carabinieri". Oltre all'ipotesi dell'investimento del bimbo da parte di un'auto, dopo essere sfuggito al controllo dei familiari, c'è infatti un'altra versione, l'unica fornita al momento dai genitori: ovvero che il piccolo sarebbe scivolato dal cofano di un'auto sul quale si trovava - non si sa come, o messo da chi -, battendo pesantemente il capo. L'autopsia, che potrebbe essere eseguita domani, dovrà, dunque dare conferme o meno a questa ricostruzione, rispetto all'altra ipotesi emersa nelle prime fasi dell'inchiesta, circa il possibile schiacciamento fortuito del bambino da parte della ruota di una vettura.

Le indagini proseguono con la ricerca di elementi utili alla ricostruzione della tragedia. Gli sviluppi, secondo quanto apprende l'ANSA, porterebbero ad escludere ora la possibilità di un investimento del piccolo da parte di un un'auto pirata. Si sta indagando prevalentemente in ambito famigliare, per un evento fortuito e legato a una disgrazia. Stando a quanto filtra, la ricostruzione dei familiari di una caduta accidentale del bimbo dall'alto - nello specifico dal cofano di un'auto - contrasterebbe con le risultanze dell'ispezione cadaverica esterna svolta dal medico legale Antonello Cirnelli, cui è stato affidato anche l'incarico di eseguire l'autopsia, fissata per la tarda mattinata di giovedì. Rispetto alle gravissime ferite riscontrate - che hanno provocato il cosiddetto sfacelo cranico -, sarebbe più probabile uno schiacciamento da parte di uno pneumatico o comunque di un veicolo, piuttosto che una caduta dall'alto. Dubbi che potranno essere fugati soltanto dall'autopsia. Nel frattempo, i carabinieri hanno acquisito la registrazione della telefonata al 118 con cui i parenti hanno chiesto l'intervento dei soccorritori: c'è la convinzione che in quei frangenti concitati abbia prevalso la genuinità delle informazioni, piuttosto di una ricostruzione artefatta per nascondere eventuali responsabilità colpose. I familiari avevano comunque deciso di caricare il piccolo in auto per un trasporto d'urgenza in ospedale, piuttosto di attendere l'arrivo dell'ambulanza.