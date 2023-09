Bimbo di 18 mesi morto: l'indagine resta contro ignoti

PORTOGRUARO - L'indagine per omicidio colposo, per individuare chi ha causato la morte del bimbo di 18 mesi, schiacciato da un'auto a Portogruaro (Venezia), resta contro ignoti. Lo apprende l'ANSA da fonti vicine all'inchiesta. In queste ore, i carabinieri hanno sentito nuovamente le persone che si trovavano nella zona del casolare quando, forse in retromarcia, il piccolo è stato urtato da una vettura che lo ha poi schiacciato. I genitori sono parte offesa: il padre era al lavoro, mentre la madre era in casa essendo in stato interessante. C'erano tuttavia molte persone nei pressi del parcheggio della vettura, parenti della vittima.

Non sarà facile riuscire a definire il quadro delle responsabilità, in quanto nella zona non vi sono telecamere e i presenti negano ogni addebito, tanto che nella prima ricostruzione fornita avevano affermato che il piccolo era caduto dal cofano di un'auto mentre era in custodia a una parente adolescente. C'è anche la ricostruzione di una vicina, che avrebbe udito le urla, ma non visto direttamente la dinamica.