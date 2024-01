Bimbo di 11 mesi deceduto a causa di un’improvvisa esplosione del termosifone mentre dormiva nella culla

Una tragedia in casa: un bimbo di solo 11 mesi è deceduto a seguito di un drammatico incidente avvenuto nella sua stessa casa. Il piccolo è stato investito da un'esplosione di vapore proveniente da un termosifone difettoso mentre dormiva nella sua culla. L'incidente si è verificato venerdì 26 gennaio a a Brooklyn, New York, quando il termosifone nella camera da letto del bambino ha improvvisamente iniziato a rilasciare vapore.



Nonostante il trasporto d'urgenza al Maimonides Medical Center, Binyomin non ha potuto essere salvato, lasciando la famiglia nell'angoscia e nel dolore. Il padre del bambino ha espresso la sua indignazione puntando il dito contro le ispezioni edili, evidenziando la necessità di una maggiore attenzione e rigore. A seguito dell'incidente, la famiglia ha deciso di non tornare più nel loro appartamento. La notizia ha scatenato un'onda di solidarietà da parte della comunità e di individui colpiti dalla tragedia. Una campagna GoFundMe è stata avviata per sostenere la famiglia, raccogliendo quasi 60.000 dollari fino ad ora.