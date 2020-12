Bimbo di 11 anni si suicida in diretta durante la lezione on line

Si è ucciso sparandosi un colpo di pistola mentre seguiva una lezione on line su Zoom. Tragedia a Woodbridge, in California, dove un bambino di 11 anni si è tolto la vita durante la didattica a distanza.

Come riporta il Washington Post, il piccolo, prima di compiere il gesto estremo, ha spento il microfono e girato la telecamera dall’altra parte.

A dare l’allarme è stata la sorella, che seguiva le sue lezioni da un’altra stanza. Il bambino è stato trovato riverso sul pavimento e portato d’urgenza in ospedale, ma per lui non c’è stato nulla da fare.