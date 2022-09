Bimbo avvelenato, salvato da staffetta delle forze dell'ordine 

PORDENONE - Un bambino di meno di un anno, residente in provincia di Pordenone, che aveva ingerito un solvente particolarmente tossico, è stato salvato grazie a una staffetta notturna organizzata dalla Sores-Struttura operativa regionale emergenza sanitaria del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con i due Coa-Centro operativo autostradale di Udine e del Veneto, per trasportare uno speciale antidoto all'ospedale di San Vito al Tagliamento.

Dopo aver espletato la ricerca in regione del farmaco da impiegare, su attivazione della Sores, la Polizia Stradale ha trasportato lo speciale antidoto dal Centro di riferimento tossicologico di Padova fino a Portogruaro dove, al casello dell'autostrada A4, lo ha consegnato a un'ambulanza del Ssr del Friuli Venezia Giulia. Il bambino ora è fuori pericolo.