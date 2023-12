Bimbo in aereo con la mamma scopre di essere guarito da un tumore al cervello

Una storia di coraggio, speranza e miracoli si è svolta a bordo di un aereo diretto a Disneyland, dopo un difficile calvario. Protagonista un piccolo eroe di nome Jacob. Due anni fa gli era stata diagnosticata una malattia terribile: un tumore al cervello con scarse prospettive di guarigione. Ma grazie alla tenacia del piccolo e le cure è arrivato il lieto fine che ha commosso il mondo.



Il momento magico è stato annunciato dal pilota dell'aereo, che ha dichiarato con emozione: "Questo sta per diventare il volo più memorabile della mia vita". Poi ha aggiunto che Jacob era guarito. “Poco prima del decollo, ci hanno informato che non hai più i requisiti per essere un candidato di Make-A-Wish (Associazione che realizza i desideri dei bimbi malati, ndr). Andrai comunque a Disneyland ma secondo i tuoi ultimi esami, hai ancora molti anni per fare tutti i viaggi che vuoi”. Poi, il momento clou: il pilota ha chiesto a Jacob e alla sua famiglia di voltarsi verso i passeggeri nella fila posteriore. Tra le mani dei viaggiatori, un messaggio speciale recitava: "You are cancer-free!" (Non hai più il cancro!). La notizia ha immediatamente scatenato la gioia e l'emozione dei presenti, che si sono alzati spontaneamente per applaudire e celebrare la straordinaria guarigione del bimbo.



Il video di questo momento toccante ha rapidamente fatto il giro del web, suscitando una valanga di commenti positivi e di supporto da parte di utenti di tutto il mondo.