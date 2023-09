Bimba nasce con 26 dita tra mani e piedi

Nel Rajasthan, India, è avvenuto un evento straordinario: una neonata è nata con ben 26 dita, sette su ciascuna mano e sei su ciascun piede. Questa particolare condizione, conosciuta come polidattilia, ha portato la famiglia a credere che la piccola possa essere l'incarnazione della dea indù Lakshmi, simbolo di ricchezza, fortuna e potere. La polidattilia, di solito osservata in casi meno estremi, coinvolge una mano, ma questa rarissima manifestazione su tutti e quattro gli arti avviene solo in un bambino su 1.000, secondo il Boston Children's Hospital.

Fortunatamente non ci sono effetti collaterali o danni associati a questa condizione fisica. La polidattilia si manifesta generalmente durante lo sviluppo fetale, quando le mani sembrano palette prima di separarsi. I medici di solito individuano questa condizione durante l'ecografia prenatale e successivamente eseguono radiografie per valutare la struttura sottostante, fondamentale per determinare le opzioni di trattamento. Di solito, le dita in eccesso vengono rimosse quando il bambino ha tra 1 e 2 anni di età.