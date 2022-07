Bimba fugge dalla guerra in Ucraina e trova la morte nel lago di Santa Maria a Revine

REVINE LAGO - Questo pomeriggio si è consumato un dramma immane nelle acque del lago di Santa Maria a Revine. Una bimba di 8 anni è annegata mentre era in gita con il Grest del Collegio San Giuseppe di Vittorio Veneto, dove era ospite da qualche mese, con i parenti, per mettersi in salvo dalla guerra in Ucraina.



Secondo quanto raccontato dagli astanti la bambina stava nuotando quando è stata inghiottita dalle acque del lago, forse a causa di un mancamento. I presenti hanno notato subito l’accaduto e più di una persona si è tuffata per soccorrere la bimba. Una volta portata a riva le sue condizioni sono parse subito molto serie.



Sul posto son giunti i carabinieri, i vigili del fuoco e anche l’elisoccorso, tutti con la speranza di poter scongiurare il peggio. A nulla sono valsi gli sforzi dei sanitari del 118 che si sono prodigati con le manovre di soccorso per un’ora pur di salvare la vita alla piccola che purtroppo è deceduta.



Ora le autorità dovranno stabilire cosa è accaduto alla piccola profuga ucraina, se si è trattato dell'imprudenza di una nuotatrice inesperta o se all'origine dei fatti c'è stato un malore. Di certo quanto accaduto ha lasciato attonita un’intera comunità e devastata una famiglia che a Vittorio Veneto sperava di aver trovato la salvezza dagli orrori della guerra.

In serata la nota delle Comando Provinciale dei Carabinieri di Treviso: "27 luglio ore 16.00, in Revine Lago, una bambina ucraina di 8 anni, Mariia Markovetska, per cause in corso a accertamento, è annegata mentre stava facendo il bagno dopo essersi addentrata da sola nello specchio d'acqua ivi insistente. La piccola, rifugiata in Italia insieme alla madre dopo l’inizio delle ostilità in Ucraina, era ospite del Collegio San Giuseppe di Vittorio Veneto e faceva parte di un gruppo parrocchiale che si trovava in escursione sul Lago di Revine. Indagini a cura dei CC della Compagnia di Vittorio Veneto".





LEGGI ANCHE:



Revine Lago, bimba di otto anni annega nel lago durante una gita del Grest