Bimba di un anno uccisa da una giraffa in un parco naturale

SUDAFRICA - Un’avventura tra mamma e figlia in un parco naturale, definito “un ambiente sicuro in cui soggiornare”, si è trasformata in tragedia. Una bambina di 1 anno e 4 mesi è morta schiacciata da una giraffa e la madre di 25 anni, che è stata aggredita dallo stesso animale, ora si trova in ospedale in condizioni gravissime.

E’ accaduto alla Kuleni Game Farm, in Sudafrica. Un parco naturale che offre alle famiglie “soggiorni sicuri”, come si legge sul sito dell'azienda. Al parco non si trovano predatori ma sono animali che dovrebbero essere innocui. Dovrebbero. E’ raro che le girare attacchino le persone, ma non è la prima volta. Non è chiaro quali siano le circostanze che hanno portato all’attacco. Sul caso è stata aperta un’inchiesta.