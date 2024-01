Bimba di soli 4 anni scala l'Everest, è record per la piccola Zara

Zara, una bambina di soli quattro anni originaria della Repubblica Ceca, ha fatto la storia diventando la più giovane alpinista a raggiungere il campo base del temibile Monte Everest. Accompagnata dal padre e dal fratello di sette anni, Saša, Zara ha affrontato una sfida epica, percorrendo oltre 270 chilometri con un dislivello di oltre 20.000 metri.



La straordinaria impresa di Zara ha coinvolto sfide estreme, tra cui temperature che sono scese a -25 gradi Celsius al campo base. La sua determinazione e il suo spirito avventuroso hanno catturato l'attenzione di appassionati di montagna e ammiratori di tutto il mondo. La preparazione di Zara per questa avventura unica è stata guidata da un approccio genitoriale unico da parte della sua famiglia, originaria delle zone rurali della Malesia. L'educazione precoce della giovane alpinista prevedeva camminate quotidiane di 5-10 chilometri, totalizzando oltre 2.200 chilometri percorsi nella giungla nel corso del 2023. La famiglia ha abituato Zara al freddo estremo, organizzando persino bagni in acqua ghiacciata come parte integrante del suo allenamento.