Bimba di 7 anni muore a causa di un palloncino comprato per il suo compleanno

USA - Quello che doveva essere un giorno di gioia e celebrazione si è trasformato in un incubo senza fine per la famiglia Kelly di Clinton, Tennessee. La piccola Alexandra Hope Kelly, appena sette anni, ha perso la vita in modo tragico dopo la sua festa di compleanno a causa di un incidente con un palloncino. La madre, Channa Kelly, ha condiviso la dolorosa storia su Facebook con l'intento di sensibilizzare gli altri genitori sui pericoli potenziali legati alle decorazioni utilizzate alle feste per bambini. Per la festa, tenutasi il 24 settembre, Channa aveva acquistato un grande palloncino arcobaleno gonfiato ad elio e circa 10 palloncini in lattice. Una settimana dopo la festa, madre e figlia hanno iniziato a far scoppiare i palloncini in lattice.



Alexandra, desiderosa di partecipare, ha chiesto di far scoppiare il suo palloncino a forma di "7". In un tragico istante, il palloncino si è sovrapposto alla testa della bambina, causandone il soffocamento. Channa Kelly ha cercato immediatamente aiuto, riuscendo a rimuovere il palloncino e iniziando la rianimazione cardiopolmonare. Purtroppo, nonostante gli sforzi disperati, non è stato possibile salvare la vita di Alexandra. Al momento, le circostanze esatte della morte della piccola restano incerte, con l'ipotesi di avvelenamento da elio che è attualmente oggetto di indagine. I risultati delle analisi sono attesi nei prossimi 4-6 mesi.



La famiglia Kelly ha avviato una raccolta fondi su GoFundMe per affrontare le spese legali e i funerali della piccola Alexandra. Allo stesso tempo, cercano di sensibilizzare l'opinione pubblica sui pericoli legati ai palloncini, sperando che la consapevolezza possa prevenire tragedie simili in futuro. Questa storia è un duro richiamo a quanto sia importante essere consapevoli dei potenziali rischi legati a oggetti apparentemente innocui, specialmente quando si tratta di eventi dedicati ai bambini. La comunità si unisce nel dolore alla famiglia Kelly, sperando che attraverso questa tragedia possano emergere insegnamenti che contribuiscano a evitare incidenti simili e a proteggere la sicurezza dei nostri piccoli tesori.