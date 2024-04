Bimba di 4 anni dal dentista per una carie si ritrova con l'ago dell'anestesia nel cervello: salvata con un'operazione miracolosa

Un'apparentemente normale visita dal dentista si trasforma in un'esperienza angosciante per una famiglia di Barcellona, quando l'ago dell'anestesia per la piccola Sara, di soli 4 anni, scompare misteriosamente in bocca durante un intervento per curare una carie.



La madre della bimba aveva portato la figlia dal dentista per affrontare una semplice procedura per curare una carie, che richiedeva l'anestesia della zona interessata. Tuttavia, ciò che doveva essere un intervento di routine si è rapidamente trasformato in una situazione critica quando l'ago dell'anestesia è scomparso, rimanendo bloccato nella parte inferiore della mascella della piccola. Nonostante i tentativi dei medici di estrarre l'ago, questo si è inaspettatamente spinto sempre più in profondità nella mandibola, fino a scomparire del tutto. La piccola è stata immediatamente ricoverata e sottoposta ad analisi, che hanno rivelato la necessità di un intervento chirurgico d'urgenza.

Fortunatamente, la bimba è stata trasferita all'ospedale San Joan de Déu, dove un'equipe di medici specialisti ha compiuto un miracolo. L'operazione, che ha coinvolto 22 professionisti di diverse specialità tra cui neurochirurghi, chirurghi maxillo-facciali, anestesisti e radiologi, è durata tra le quattro e le cinque ore ed è stata eseguita con l'ausilio della neuronavigazione.



Nonostante la complessità dell'intervento, l'equipe medica ha dimostrato un incredibile coraggio e competenza, riuscendo a raggiungere l'ago che si era spinto fino al cervello di Sara. Il successo dell'operazione è stato accolto con un lungo applauso da parte dei medici, che hanno condiviso il sollievo dei genitori della piccola. Oggi, grazie alla alla professionalità degli esperti medici, la piccola è sana e salva.