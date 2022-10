Bimba di 4 anni chiusa per 7 ore dentro lo scuolabus parcheggiato

BELGIO - Una bambina di 4 anni è rimasta chiusa dentro uno scuolabus per circa sette ore. E’ accaduto in una cittadina del Belgio lo scorso 10 ottobre ma i fatti sono stati resi noti solo in questi giorni. La bambina si era addormentata andando a scuola e quando tutti gli studenti sono scesi dallo scuolabus, nessuno si è accorto che la piccola dormiva tra i sedili.

Il conducente si è reso conto di ciò che era successo solo nel tardo pomeriggio, quando era il momento di riportare a casa i bambini. Non è la prima volta che un piccolo studente viene lasciato sullo scuolabus: dieci giorni fa è accaduta la stessa cosa a Viterbo. I genitori della piccola belga hanno scelto di non sporgere denuncia. Il conducente si è scusato personalmente con la famiglia per l’accaduto, e per fortuna la piccola non ha riportato particolari disagi.