Bimba di 3 anni cade in un canale e muore

PADOVA - Una giornata di festa si è trasformata in tragedia per una famiglia padovana. Durante un picnic nel verde, organizzato con amici, la figlia di tre anni si è allontanata dalla vista dei genitori ed è caduta in un canale di scolo.

L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Roncajette, nel comune di Ponte San Nicolò, vicino a Padova. I genitori, un papà 39enne camerunense e la mamma, erano insieme ad altri connazionali quando la piccola è scomparsa dalla loro vista. Pochi attimi dopo, è stata trovata in fin di vita nell'acqua del canale.

Nonostante i tentativi disperati dei genitori e l'intervento tempestivo dei soccorsi del 118, la bambina è deceduta poco dopo l'arrivo al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico di Padova.

I carabinieri della Compagnia di Piove di Sacco sono intervenuti su richiesta dei soccorritori, ma purtroppo nulla è stato possibile per salvare la vita della piccola.