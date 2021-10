Bimba di 2 anni resta incastrata con la testa nel finestrino e muore

USA - Una bambina di appena due anni è morta per asfissia, con la testa incastrata nel finestrino dell’auto. La tragedia si è consumata a Phoenix, negli USA, mentre la piccola si trovava da sola all’interno dell’auto parcheggiata in una zona residenziale.

Le dinamiche dell’incidente non sono ancora chiare. La bambina, lasciata sola dalla madre nel veicolo, si sarebbe messa a giocare con i finestrini automatizzati quando è rimasta incastrata. Sul posto sono giunti i soccorsi allertati dalla madre della piccola, che probabilmente si era allontanata per pochi minuti, ma non c’è stato nulla da fare.

Sul caso è stata aperta un’inchiesta e dopo questa tragedia le autorità hanno sottolineato per l’ennesima volta il pericolo di lasciare i bambini da soli in auto, anche solo per un minuto.