Bimba di 11 anni scompare in Germania mentre fa jogging, potrebbe essere in Italia

GERMANIA - Dallo scorso fine settimana non si hanno più notizie di una bambina di 11 anni scomparsa nel distretto di Dillingen, in Baviera. La ragazzina era uscita per fare jogging e non è più tornata a casa. Secondo la famiglia adottiva potrebbe essere vittima della setta delle "Dodici Tribù", a cui appartengono i genitori biologici della bimba. La piccola era stata tolta alla coppia proprio per la loro appartenenza a questa setta, tristemente nota per le regole che prevedono di picchiare i minori ripetutamente, farli lavorare, e farli soffrire fin da neonati, lasciandoli fasciati per non farli muovere troppo.

Il movimento delle "Dodici Tribù", bandito dalla Germania, ha trovato ora sede in Repubblica Ceca, ed è lì che potrebbe essere diretta l’11enne. La polizia tedesca ha diramato l’allarme. La bambina potrebbe anche trovarsi in Italia. Le autorità hanno diffuso la foto dell’11enne chiedendo alla popolazione di poter essere d’aiuto alle indagini. Non è escluso che la bambina sia in pericolo di vita.

