Bimba e cane muoiono nell'auto bollente: dimenticati dalla babysitter

Una bimba piccola e un cane sono morti dopo essere stati lasciati, per ore, all’interno di un’auto sotto il sole. La terribile tragedia ha colpito la contea di York, in Virginia. Arrestata la babysitter con l’accusa di abbandono di minori e crudeltà sugli animali. La babysitter si era già presa cura della bambina in passato, ma questa volta il tragico errore avrebbe conseguenze devastanti.



La donna, in una giornata in cui le temperature erano molto elevate, avrebbe parcheggiato l'auto e lasciato la piccola e il suo fedele cane all’interno e sarebbe entrata in casa. Solo dopo sei ore, svegliata da una telefonata, sarebbe uscita a controllare ma a quel punto non c’era più nulla da fare. Il caldo implacabile all'interno dell'auto aveva già portato al decesso della bambina e del suo cane.