Bill Gates, Microsoft e la 'scappatella': il retroscena del WSJ

USA - Bill Gates, Microsoft e la 'scappatella'. E' il quadro che delinea il Wall Street Journal accendendo i riflettori sul magnate, 'fresco' di divorzio dalla moglie Belinda. Il consiglio d'amministrazione di Microsoft chiese a Gates di lasciare il board nel 2020 dopo che venne a conoscenza della relazione sentimentale che il miliardario aveva avuto con una dipendente della società da lui fondata.

Il Wall Street Journal cita fonti informate secondo le quali il consiglio aveva incaricato, alla fine del 2019, uno studio legale di indagare le accuse fatte da una dipendente che affermava di aver avuto una relazione, durata anni, con il fondatore della compagnia. Durante l'inchiesta, alcuni membri del Consiglio stabilirono che non era più opportuno che Gates continuasse a guidare il colosso.

Gates lasciò il board prima che l'indagine fosse conclusa e prima che il consiglio potesse prendere una decisione formale sulla questione, aggiungono le fonti citate del Journal che rivelano questi nuovi dettagli dopo che nelle scorse settimane Bill e Melinda Gates hanno annunciato il loro divorzio. Una portavoce di Gates ha confermato la relazione ma ha negato che questa sia stata all'origine della decisione di lasciare la guida della società. "Era una relazione di quasi 20 anni prima, che si era chiusa in modo amichevole" ha detto, sottolineando che "la decisione di uscire al board non è stata assolutamente legata a questa questione. In realtà, aveva espresso già da diversi anni l'intenzione di investire più tempo nell'attività filantropica". Un portavoce di Microsoft, da parte sua, ha confermato al giornale che "nel 2019 è stata ricevuta una lettera in cui si affermava che Bill Gates tentò di avviare una relazione intima con una dipendente della società nel 2000".

"Una commissione del Board analizzò la lettera, aiutata da uno studio legale condusse un'approfondita indagine", ha detto ancora il portavoce spiegando che "durante l'indagine, Microsoft ha fornito ampio sostegno alla dipendente" che ha presentato la denuncia. Gates si è dimesso dal board di Microsoft il 13 marzo 2020, tre mesi dopo che era stato rieletto. Anche il New York Times ha rivelato come fosse noto che Gates "corteggiasse" diverse donne che lavorano con lui, anche dopo aver sposato Melinda. Il giornale ha citato le testimonianze di donne che hanno ricevuto mail con inviti a cena, con alcuni dipendenti che hanno detto che questo comportamento creava un'atmosfera spiacevole, altri che sottolineano che comunque questo non veniva considerato come un "atteggiamento predatorio" da parte di Gates.