Bill Gates, l'avvertimento sul covid e sul rischio di una nuova variante

MONDO - Covid e rischio nuove varianti più letali del virus, arriva l'avvertimento di Bill Gates.

"Potremmo non aver visto il peggio", ha infatti spiegato il miliardario e fondatore di Microsoft al Financial Times, spiegando come il mondo sia "ancora a rischio che questa pandemia generi una variante ancora più trasmissiva e ancora più fatale".

Gates ha parlato di un "5%" di possibilità che la pandemia possa peggiorare ed ha quindi esortato i leader mondiali a spendere di più per prepararsi a nuove minacce per la salute. Il miliardario e filantropo ha inoltre chiesto che un team di esperti gestito dall'Organizzazione mondiale della sanità sia impiegato per individuare e prevenire future pandemie. Il costo dell'operazione sarebbe di circa un miliardo di dollari.