I biglietti per la metro di Berlino diventano alla cannabis. E si possono mangiare

BERLINO - Biglietti commestibili al profumo di cannabis: è questa l’iniziativa della direzione dei trasporti di Berlino che questa settimana, in occasione delle festività natalizie, ha cambiato i biglietti della metro. Carta commestibile, impregnata nell’olio di cannabis, per far sì che i viaggiatori siano più rilassati. Questo, almeno, lo slogan della BVG, che invita a star tranquilli, in tempi di Covid e Natale.

I biglietti alla Cannabis - 8, 80 euro per viaggiare tutto il giorno in metro - saranno venduti fino a venerdì. L’azienda di trasporti ha precisato che non sono presenti sostanze psicoattive nella carta ma solo qualche goccia di olio di cannabis che, appunto, non può che dare al massimo un po’ di relax.

