Bigiotteria irregolare, sequestrate quattromila catenine

PADOVA - I finanzieri del Comando Provinciale di Padova hanno sottoposto a sequestro oltre 2 milioni di articoli di bigiotteria e più di 4.200 metri di catenine metalliche che recavano irregolarmente l'etichettatura "nichel free". E' stata individuata un'azienda, che opera nella zona industriale della città euganea, che aveva posto il vendita la merce.

Il successivo controllo dei locali adibiti a magazzino ha permesso di ritrovare e sequestrare un ingente quantitativo di articoli di bigiotteria e di catenine metalliche, di cui non veniva fornita la documentazione sulla provenienza. L'imprenditore è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Padova per frode in commercio e ricettazione. (ANSA)