Bielorussia, Tikhanovskaya: "Pronta a fare da leader"

BIELORUSSIA - Svetlana Tikhanovskaya si dice pronta ad "agire da leader nazionale" per riportare calma e normalità in Bielorussia. Lo riporta l'agenzia russa Tass che dà notizia di un nuovo messaggio video di Tikhanovskaya, che ha sfidato Alexander Lukashenko alle contestate elezioni presidenziali in Bielorussia ed è fuggita dal Paese rifugiandosi in Lituania dopo i risultati del voto.



"Sono pronta ad assumermi la responsabilità e ad agire da leader nazionale affinché il Paese si calmi e riprenda un ritmo normale", ha detto Tikhanovskaya nel messaggio video diffuso tramite YouTube dopo che nel fine settimana decine di migliaia di persone sono scese in piazza in Bielorussia per chiedere l'uscita di scena di Lukashenko.



In Bielorussia servono "elezioni reali, giuste e trasparenti che siano accettate senza condizioni dalla comunità internazionale" ha sottolineato Tikhanovskaya, spiegando che è in corso una valutazione giuridica per offrire basi solide alla convocazione di nuove elezioni, e ha insistito per la liberazione dei "prigionieri politici".



Ma Alexander Lukashenko, al potere dal 1994, in dichiarazioni riportate dall'agenzia BelTa, ha messo in chiaro che in Bielorussia non ci saranno nuove elezioni. "Non aspettatevi mai che io faccia qualcosa sotto pressione - ha affermato - Non ci saranno" nuove elezioni. "Nessuno deve mai pensare di potermi costringere a fare qualcosa. Non ci saranno nuove elezioni. Perché altrimenti non ci saranno più le grandi fabbriche del Paese. Tutto sarà distrutto", ha affermato Lukashenko, parlando di fronte agli operai della fabbrica di camion Mzkt, che ha citato esplicitamente insieme alla Maz, che produce automobili, e alla BelAz, un'altra fabbrica di camion.