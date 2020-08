Bielorussia, Tikhanovskaya a leader Ue: "Non riconoscere voto"

BIELORUSSIA - "Vi chiedo di non riconoscere queste elezioni fraudolente". E' quanto afferma, questa volta in inglese, Svetlana Tikhanovskaya in un nuovo video diffuso su YouTube di cui dà notizia stamani l'agenzia russa Tass nel giorno del vertice europeo straordinario dedicato alla Bielorussia. Tikhanovskaya è fuggita dal suo Paese, per rifugiarsi in Lituania, dopo aver sfidato Alexander Lukashenko alle contestate elezioni presidenziali del 9 agosto.



"Le elezioni del 9 agosto non sono state giuste né trasparenti - dice -. I risultati sono stati truccati". "Le persone che sono scese in strada nelle città della Bielorussia per difendere il proprio voto sono state brutalmente picchiate, sbattute in prigione e torturate dal regime", denuncia ancora nel video, parlando di quello che accade "ora nel cuore dell'Europa".



Per Tikhanovskaya, Lukashenko "ha perso ogni legittimità agli occhi del nostro Paese e del mondo. Per facilitare un transizione pacifica del potere nel mio Paese, ho costituito il Consiglio di coordinamento nazionale della Bielorussia. Guiderà il processo di transizione pacifica del potere tramite il dialogo", prosegue. Il Consiglio, ha detto, "convocherà immediatamente nuove elezioni presidenziali giuste e democratiche con osservatori internazionali".



Poi un nuovo appello ai leader europei, a "sostenere il risveglio della Bielorussia", i "principi del diritto internazionale" e le "scelte del popolo bielorusso" dopo che ieri Lukashenko ha accusato l'opposizione di voler organizzare un colpo di stato.