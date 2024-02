Biden vince le primarie democratiche in South Carolina

STATI UNITI - Plebiscito per Joe Biden in South Carolina dove ha conquistato le primarie democratiche con oltre il 96% delle preferenze. "Il South Carolina ha parlato - il primo commento del presidente Usa su X - e non ho dubbi che ci abbia messo sulla strada per vincere di nuovo la presidenza e sconfiggere ancora una volta Donald Trump".

" Abbiamo fatto molta strada negli ultimi quattro anni - ha concludo il presidente -, con l'America che ora ha l'economia più forte del mondo e l'inflazione più bassa di qualsiasi altra grande economia. Continuiamo ad andare avanti. Finiamo quello che abbiamo iniziato, insieme".