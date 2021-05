Biden: "Spero di incontrare presto Putin"

USA - Il presidente americano Joe Biden spera di poter incontrare presto il leader del Cremlino, Vladimir Putin, malgrado la presenza rafforzata di truppe russe al confine con l'Ucraina. Questo "non influisce sul mio desiderio di avere un incontro individuale", ha dichiarato alla Casa Bianca, facendo notare che "prima aveva più militari, ha ritirato delle truppe".

In merito all'incontro Biden si è dichiarato "fiducioso" sulla possibilità di organizzarlo: "Sono fiducioso che saremo in grado di farlo. Non abbiamo una data o un luogo specifico. Ci si sta lavorando". Poi, commentando i nuovi dati contenuti nel rapporto sull'occupazione, inferiori alle aspettative, che parlano di 266mila nuovi posti di lavoro ad aprile, Biden ha osservato che il rapporto sull'occupazione dimostra che l'economia si sta muovendo nella giusta direzione ma è anche "chiaro che dobbiamo fare ancora molta strada".

Il presidente ha voluto leggere il rapporto "in prospettiva", sottolineando come l'American Rescue Plan, il Piano americano per la ripresa economica, punta ad aiutare il Paese in un periodo di un anno, non in 60 giorni. "Voglio mettere il rapporto in prospettiva. Siamo arrivati sapendo che stavamo affrontando una pandemia secolare e una crisi economica che si attraversa una volta ogni generazione. Sapevamo che non sarebbe stato uno sprint. Sarebbe stata una maratona", ha dichiarato.

"Non abbiamo mai pensato che dopo 60 giorni tutto sarebbe andato a posto. Oggi ci sono più indizi del fatto che la nostra economia si sta muovendo nella giusta direzione. Ma è chiaro che dobbiamo percorrere molta strada". "Francamente ci stiamo muovendo più rapidamente di quanto avrei pensato".