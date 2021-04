Biden riconoscerà genocidio armeno, primo presidente Usa a farlo

USA - Il presidente americano Joe Biden si prepara ad annunciare il riconoscimento del genocidio armeno, l'uccisione durante la prima guerra mondiale di circa 1,5 milioni di civili armeni da parte dell'Impero Ottomano.

A scriverlo è il New York Times. Biden dovrebbe fare l'annuncio sabato, nel 106° anniversario dell'inizio del sistematico sterminio del popolo armeno nei territori dell'Impero ottomano, nel 1915.

Sarebbe il primo presidente americano in carica a farlo, anche se Ronald Reagan fece riferimento al genocidio armeno in una dichiarazione scritta del 1981 sull'Olocausto, e sia la Camera che il Senato hanno approvato misure nel 2019 per rendere il suo riconoscimento argomento formalmente riconosciuto come tale della politica estera degli Stati Uniti.