A Biden presidente servirà molto tempo per disinfiammare la democrazia USA

ESTERI - Presidenziali americane 2020 e post elezioni: si aggiudicheranno uno spazio rilevante nei libri di storia. Ne è convinto Jacopo Bulgarini d’Elci, capo della segreteria del sottosegretario all’Interno, Achille Variati e studioso di politica internazionale. Ci vorrà ancora qualche giorno per scoprire se l’inquilino della Casa Bianca, nei prossimi quattro anni, sarà quello vecchio o quello nuovo.



Intanto però, tutto ciò che si paventava alla vigilia elettorale si sta puntualmente verificando. Trump che non accetta il risultato delle urne. Trump che minaccia battaglie legali. Trump che mette in dubbio la legittimità dei processi elettorali e che denuncia che queste elezioni non sono valide perché sono truccate. I due scenari che si apriranno ad esito del voto raggiunto saranno entrambi complicati sia con l’uno che con l’altro Presidente degli Stati Uniti. Più preoccupante quello che vede la riconferma di Trump, secondo Bulgarini d’Elci: “Si rivelerebbe a quel punto irreversibile la crisi del nostro sistema di democrazia liberale, perché Trump accentrerebbe ancora di più il potere nelle sue mani, mettendo in crisi il funzionamento delle istituzioni democraiche”.



Se la vittoria (ormai certa) di Biden sarà di misura (altrettanto sicura), si protrarrà a lungo uno stato di instabilità politica. Spiega Bulgarini d’Elci: “Servirà molto tempo per disinfiammare il corpo della democrazia americana dalle tossine del trampismo. E poi come si comporterà Trump e le decine di milioni di ardenti supporter che del Presidente hanno fatto un autentico culto della personalità?”. Impossibile persino da immaginare un “The Donald” nei panni di Cincinnato che si ritira a vita riservata e modesta. “Ma se resterà prevedibilmente al centro della scena” – si interroga D’Elci – “quanta altra tensione susciterà a livello nazionale e internazionale?”. Un quotidiano oggi titolava: “Un’elezione non basta a cancellare l’incubo Trump”.