Biden, piano da 1,8 trilioni per le famiglie: più tasse ai ricchi

USA - "L'America è di nuovo in movimento". E' il messaggio lanciato dal presidente Joe Biden nel suo primo discorso davanti al Congresso, nel quale ha tracciato il bilancio dei suoi primi 100 giorni alla Casa Bianca e illustrato la sua visione per il futuro. Affiancato da due donne, la vice presidente Kamala Harris e la speaker della Camera Nancy Pelosi, Biden ha presentato il suo ambizioso piano di spesa da 4 trilioni di dollari per ricostruire l'America, destinato però ad incontrare la dura opposizione dei Repubblicani.

"Ho ereditato una nazione in crisi", ha detto il presidente. "La peggiore pandemia da un secolo a questa parte. La peggiore crisi economica dalla Grande Depressione. Il peggiore attacco alla nostra democrazia dai tempi della guerra civile", ha detto Biden, in riferimento all'assalto al Congresso del 6 gennaio da parte dei manifestanti pro-Trump.

"Ora, dopo appena 100 giorni, posso dire alla nazione: l'America è di nuovo in movimento. Trasforma il pericolo in una possibilità La crisi in un'opportunità. Gli ostacoli in forza", ha detto Biden nel suo discorso. TASSE PER I REDDITI PIU' ALTI "La trickle down economy non ha mai funzionato, è arrivato il momento di far crescere l'economia dal basso e dal centro verso l'alto", ha detto il presidente Usa rovesciando il diktat economico repubblicano e annunciando l'intenzione di alzare le tasse per i redditi più alti e le corporation per pagare i piani per le infrastrutture da 2,25 trilioni e quello da 1,8 trilioni per investimenti sociali in favore delle famiglie a basso e medio reddito.

"E' arrivato il momento che le corporation e l'un per cento dei più ricchi d'America paghino il dovuto", ha detto ancora il presidente, usando la famosa formula dell'un per cento, coniata dai movimenti della sinistra americana, ma sottolineando di non essere mosso da desiderio di punire i più ricchi, ma sono dalla necessità che questi "paghino il giusto". Dal momento, ha detto ancora, che secondo uno studio dell'Institute on Taxation and Economic Policy il 55% delle corporation lo scorso anno avrebbero pagato zero tasse. "L'American Jobs Plan è un progetto operaio per costruire l'America, Wall Street non ha costruito questo Paese, l'hanno costruito il ceto medio e i sindacati hanno costruito il ceto medio", ha detto ancora Biden in un discorso con toni ed argomenti che sembravano riecheggiare un discorso elettorale di Bernie Sanders, il campione e simbolo della sinistra dem da lui sconfitto alle primarie. Nel suo discorso Biden ha parlato a lungo del piano da 2,3 trilioni per ricostruire lo scheletro delle infrastrutture invecchiate dell'America e allo stesso tempo ricostruire il ceto medio dei 'blue collar' americani, dicendo che il 90% dei lavori che verranno creati non richiederanno la laurea. Un piano che verrà finanziato portando le tasse per le corporation dal 21% al 28%. Mentre il piano da 1,8 trilioni per le famiglie intende rafforzare l'assistenza all'infanzia, istituire le scuole materne per tutti, offrire due anni di community college, istituti di istruzione superiore, gratuiti a tutti gli americani e garantire aspettative familiari e mediche pagate. Il piano prevede anche ingenti sgravi fiscali per i redditi medio bassi, mentre invece prevede di riportare l'aliquota dal 37% al 39,6% per i redditi superiori al milione, annullando la "manna dal cielo" dei tagli di Donald Trump del 2017.