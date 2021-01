Biden ha giurato: "E' il giorno della democrazia"

USA - Joe Biden ha giurato come 46esimo presidente degli Stati Uniti. "Questo è il giorno dell'America, è il giorno della democrazia", ha detto Biden nel suo discorso.



Il giuramento è avvenuto sulla Bibbia che la sua famiglia si tramanda dal 1893. L'antico e voluminoso libro reca una croce celtica sulla copertina, a testimonianza delle origini irlandesi. Biden ha sempre usato la Bibbia di famiglia per i giuramenti, da senatore e vicepresidente. Anche l'amato figlio Beau, morto di tumore nel 2015, la usò per giurare da procuratore generale del Delaware.



"La folla sfrenata che due settimane fa ha dissacrato questo tempio della democrazia, ci ha risvegliato". E' quanto ha detto la senatrice democratica Amy Klobuchar aprendo la cerimonia. "Questo è il giorno in cui la nostra democrazia si rialza, si toglie la polvere di dosso e fa quello che da sempre fa", ha aggiunto la democratica che è stata uno degli sfidanti di Biden nella primarie, sottolineando che questo momento è l'occasione "per rinnovare il nostro impegno per la causa della democrazia".



Accompagnato dalla moglie Jill al Campidoglio di Washington, la coppia presidenziale, insieme alla vice presidente eletta Kamala Harris e al consorte Douglas Emhoff, è stata accolta da un picchetto d'onore schierato lungo la scalinata e dai leader democratici e repubblicani del Congresso. Lady Gaga, con l'esecuzione dell'inno nazionale Usa suonato dalla banda dei Marines, è la prima pop star ad esibirsi oggi sul palco.



Il vice presidente uscente Mike Pence e la moglie Karen sono arrivati sulla tribuna dagli applausi dei presenti. Bernie Sanders conferma la sua immagine anticonformista ed arriva alla cerimonia in giacca a vento e vistosi guanti di lana. Una reporter di BuzzFeed che sta seguendo la cerimonia li ha riconosciuti e su Twitter ha spiegato che sono dei guanti fatti di lana riciclata che "due anni fa gli sono stati regalati da una maestra del Vermont che poi rimase sorpresa del fatto che Sanders ha cominciato ad indossarli durante la campagna elettorale".