Biden cade 3 volte sulla scaletta dell'Air Force One

USA - Non è stata di buon auspicio per Joe Biden la frase sibillina pronunciata da Vladimir Putin, "gli auguro buona salute".

Oggi, mentre era in partenza per Atlanta, il presidente Usa è scivolato per ben tre volte di seguito sulla scaletta dell'Air Force One.

Le immagini, riprese dalle tv e in particolare dalla Nbc, sono state rilanciate sui social media e stanno facendo il giro del web.

Fortunatamente, per il 78enne Biden non sembrano esserci state conseguenze e, giunto in cima alla scaletta e fatto l'ultimo saluto militare, il presidente Usa è finalmente salito a bordo dell'aereo presidenziale.