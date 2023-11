Bidello contamina con feci, urina e candeggina il cibo della mensa di una scuola elementare

USA - Nel New Jersey, la tranquillità di una comunità è stata scossa da un atto di estrema crudeltà: un bidello di 25 anni è stato arrestato per aver deliberatamente contaminato il cibo servito ai bambini nella mensa di una scuola elementare locale. La vicenda ha suscitato sconcerto e disgusto tra i residenti. Giovanni Impellizzeri, il bidello incriminato, è accusato di aver introdotto urina, saliva, feci e addirittura candeggina negli alimenti destinati agli alunni della Elizabeth F. Moore School nel distretto scolastico di Upper Deerfield. Questi atti di contaminazione, mirati a far ammalare gli studenti, sono stati rivelati attraverso i social media, dove l'uomo si vantava delle sue azioni perverse.



Le autorità scolastiche sono intervenute dopo aver ricevuto una segnalazione su post compromettenti che mostravano Impellizzeri impegnato in atti sessuali con oggetti inanimati all'interno della scuola. Le indagini hanno rivelato che il 25enne aveva contaminato il cibo e gli utensili della mensa con fluidi corporei, utilizzando anche il pane per toccare parti intime del suo corpo prima di rimetterlo nel contenitore destinato ai bambini. Oltre alla contaminazione biologica, Impellizzeri avrebbe spruzzato candeggina sui cibi destinati ai bambini. I messaggi raccapriccianti che l'uomo avrebbe pubblicato su un'app telefonica crittografata, Telegram, sono stati presentati in tribunale durante l'udienza sulla cauzione.



Il giudice Cristen D'Arrigo ha deciso di trattenere Impellizzeri in custodia, sottolineando la sua pericolosità per la pubblica sicurezza. La Procura ha sollevato il timore che, se l'uomo non può controllarsi in un ambiente scolastico, potrebbe tentare azioni simili in luoghi pubblici come ristoranti o negozi di alimentari. La comunità è stata scossa dalla rivelazione di queste attività aberranti, evidenziando la necessità di rafforzare la sicurezza nelle scuole e di adottare misure preventive per proteggere i bambini da minacce interne. L'indagine è in corso, e la giustizia dovrà determinare la responsabilità di Impellizzeri per i suoi atti spregevoli. La comunità resta in attesa di giustizia per assicurare che tali comportamenti aberranti non si ripetano mai più nel loro contesto educativo.