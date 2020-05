Bici elettriche donate a Polizia locale e Comune

CASIER - Serviranno principalmente per raggiungere le zone periferiche del territorio comunale dove non si può arrivare con le auto, ma anche per dare un esempio virtuoso e sostenibile a tutta la cittadinanza.



Sono due le E-Bikes che Fantic Rent ha consegnato giovedì mattina al Comune di Casier, con l’intento di dare supporto alla mobilità sostenibile e alle attività di monitoraggio del territorio da parte della Polizia Locale, del Sindaco e della Giunta.



“In tempi di distanziamento sociale la bicicletta diventa il mezzo di trasporto più sicuro - ha detto il sindaco Renzo Carraretto - ma al netto dell’emergenza Covid-19, c’è tutto un mondo che ha bisogno di respirare in modo più sano, prima che il cambiamento climatico mieta altre vittime.



Per fermare il riscaldamento globale è importante lavorare su mobilità e trasporti. Ci voleva un terribile virus per far capire ancora una volta che la natura è importante, che la vita è importante, e che c’è bisogno dell’impegno di tutti per vivere bene. Da soli non si va nessuna parte. Per questo vogliamo ringraziare dal profondo del cuore Fantic Rent per il bellissimo gesto di solidarietà nei nostri confronti”.



La consegna delle E-Bikes è avvenuta davanti al municipio di Casier, in Piazza Leonardo da Vinci, alla presenza del Sindaco Renzo Carraretto, del Comandante della Polizia Locale Rudi Sottana e dell’Assessore alla Sicurezza e Protezione Civile Rossella Veneran.



“Abbiamo voluto dare continuità - afferma Stefano Longo, Amministratore Delegato di Fantic Rent - alle nostre iniziative di supporto alla mobilità sostenibile e alle attività di monitoraggio del territorio. Vogliamo aiutare chi è sul campo al servizio della comunità, permettendo di lavorare nel rispetto della distanza sociale e contribuendo alla sensibilizzazione verso una mobilità sostenibile perché crediamo che questa potrà essere una chiave di svolta per il futuro. Siamo felici ed orgogliosi di portare avanti questo progetto insieme al Comune di Dosson, dove ha sede la nostra azienda”.