Bibione, torna il presepe anti-Covid

BIBIONE - Il presepe più lungo d’Italia torna per la seconda volta consecutiva a Bibione. Dall’8 Dicembre al 6 Gennaio il presepe sarà lungo ben 3km e quest’anno conta ben oltre le 100 sagome che saranno a disposizione di chiunque voglia cimentarsi nel dipingerle, da Piazzale Zenith fino al Faro .

Un progetto che punta, come lo scorso Natale, al senso di comunità e condivisione, progetto che viene ampiamente recepito dagli artisti locali ma anche da artisti da fuori regione che si recano nel litorale bibionese per dare vita alla propria arte contribuendo alla colorazione del presepe.

Per questo Natale 2021 la Natività è stata inserita all’interno del piazzale del Faro e non più all’esterno (progetto originario che a causa dello scorso lockdown non si è potuto realizzare), infatti il cancello resterà aperto per visitatori e artisti dalle 10.00 alle 15.00 nei giorni di festa e week-end.

NON SERVE alcun Green Pass: ne da vaccino ne da tampone, dato che si tratta di una passeggiata all’aria aperta capace di trascinare ed emozionare chiunque grazie anche alle bellezza del territorio.

Tra i primissimi a rispondere alla “chiamata artistica” sono i bambini della scuola primaria Aristide Gabelli: con tutte le classi al completo coloreranno le pecorelle del presepe che successivamente NEXT ART (ramo artistico dell’Associazione NEXT ideatrice del progetto), istallerà lungo il percorso.

Gli orari di apertura per visitare la natività: Dicembre 8, 11, 12, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26 e 31. Gennaio 1, 2, 5 e 6. Orari dalle 10.00 alle 15.00