Bibione, si tuffa in acqua per un bagno refrigerante ma viene colto da un malore: morto 67enne

BIBIONE - Tragedia lungo il litorale di Bibione. Ieri pomeriggio, 10 luglio, un turista di 67 anni, proveniente dalla provincia di Milano, è deceduto in seguito a un malore improvviso mentre si trovava in acqua per un bagno rinfrescante. Era il primo pomeriggio quando l'uomo, approfittando della giornata soleggiata, ha deciso di tuffarsi nelle acque di Bibione per cercare sollievo dal caldo estivo.



Poco dopo essere entrato in acqua, ha iniziato a mostrare segni di malessere, attirando immediatamente l'attenzione dei bagnanti e dei soccorritori presenti sulla spiaggia. Sul posti i soccorsi hanno cercato di rianimare l’uomo ma purtroppo tutti gli sforzi si sono rivelati vani per il 67enne. Il corpo dell'uomo è stato successivamente trasferito nella cella mortuaria locale ed è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti. ot