Bibione Run di Marca, trionfano i vittoriesi Masetto e Bernasconi

BIBIONE (VENEZIA) – Arrivano dalla Marca i vincitori della Bibione Run – Ten Miles: sul traguardo di Piazza Fontana, dopo 10 miglia di corsa nel cuore del litorale veneziano, trionfano Simone Masetto (Atl. Trento) e l’ex azzurra Valentina Bernasconi (Atl. Mogliano), entrambi residenti a Vittorio Veneto.



Simone Masetto ha staccato al sesto chilometro Giovanni Iommi (Gp Livenza Sacile) e da lì ha proseguito in solitaria sino al traguardo, tagliato in 55’09”. Iommi è giunto a oltre due minuti dal vincitore (57’18”). Terzo Fabrizio Casagrande (Cimavilla Running Team), anch’egli rimasto sotto l’ora (59’22”).

Valentina Bernasconi, 36 anni, un passato di ottimo livello in pista, al rientro dopo la seconda maternità, ha preso subito il largo, staccando la giovane Angela Luise (Atl. Audace Noale), classe 2001, e concludendo la gara in 1h04’29”, 14° tempo assoluto. Argento per Angela Luise (1h08’52”), bronzo per Sara De Mattia (Gp Livenza Sacile, 1h14’29”). Il percorso, parzialmente rinnovato, si è sviluppato per 16,093 km, proponendo lunghi tratti di lungomare, sino ad arrivare al suggestivo Faro di Punta Tagliamento, per poi fare ritorno nel cuore di Bibione. Un tracciato impegnativo, con ripetuti tratti di sterrato, ma apprezzato da tutti per gli spettacolari scorci su spiaggia, mare e pineta.

Domani, domenica 3 ottobre, con partenza alle 9.30 da Piazza Fontana, il ritorno della Bibione Run in Rosa, manifestazione a carattere ludico-motorio dedicata alle donne, ma aperta anche agli uomini. Due i percorsi (5 e 9 km), iscrizioni aperte sino alle 9.15. Un altro impegno organizzativo targato Running Team Conegliano.



CLASSIFICHE.

UOMINI: 1. Simone Masetto (Atl. Trento) 55’09”, 2. Giovanni Iommi (Gp Livenza Sacile) 57’18”, 3. Fabrizio Casagrande (Cimavilla Running Team) 59’22”, 4. Gabriele Toffoli (Atl. Agordina) 1h00’34”, 5. Simone Marcon (Pol. Joy Club Fuel To Run) 1h00’45”, 6. Christian Strazzullo (Cimavilla Running Team) 1h00’59”, 7. Alessandro Fantin (Atl. San Martino) 1h02’36”, 8. Massimiliano Zanchetta (Gp Livenza Sacile) 1h03’00”, 9. Matteo Redolfi (Atl. Aviano) 1h04’04”, 10. Massimiliano Zat (Gp Livenza Sacile) 1h04’09”.

DONNE: 1. Valentina Bernasconi (Atl. Mogliano) 1h04’29”, 2. Angela Luise (Atl. Audace Noale) 1h08’52”, 3. Sara De Mattia (Gp Livenza Sacile) 1h14’29”, 4. Francesca Carniel 1h15’49”, 5. Italia Dalla Torre (Athletic Club Apicilia) 1h16’12”, 6. Rossella Piovesan (Atl. Stiore Treviso) 1h17’25”, 7. Olivetta De Conti (Atl. Sernaglia) 1h18’43”, 8. Monica Bazzichetto (Cimavilla Running Team) 1h20’57”, 9. Chiara Rapretti (Atletica 2000) 1h21’43”, 10. Cinzia Zanatta (Cimavilla Running Team) 1h25’26”.