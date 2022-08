Bibione, il maestro Diego Basso porta i capolavori musicali del cinema in riva al mare

BIBIONE – Lasciarsi trasportare dalle note della grande musica sinfonica, accarezzati dalle ultime luci del tramonto e con i piedi appoggiati sulla sabbia di Bibione. Tutto questo è Diego Basso Plays Soundtracks, il concerto diretto dal Maestro Diego Basso che ripropone dal vivo le più famose colonne sonore del cinema del Novecento, e che si terrà giovedì 4 agosto dalle 21 sulla spiaggia davanti a Bibione Thermae.

Con le onde dell’Adriatico come sottofondo, Diego Basso dirigerà l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e il Coro lirico Opera House per rievocare le emozioni suscitate dai paesaggi de L’Ultimo Imperatore, dall’immensità del Sahara in Il tè nel deserto e da altre indimenticabili melodie di maestri compositori come Vladimir Cosma, Jerry Goldsmith ed Ennio Morricone.

La serata promossa dal Comune di Michele al Tagliamento-Bibione sarà impreziosita dalla presenza del Maestro Renato Casaro, autore di alcune delle locandine più celebri del cinema internazionale e fonte di ispirazione per questo nuovo progetto firmato Diego Basso. Per l’occasione, Renato Casaro ha realizzato il manifesto promozionale dell’evento, già diventato oggetto del desiderio di collezionisti e appassionati. L’evento è a ingresso libero.