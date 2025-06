Bezos si sposa a Venezia e dona un milione al consorzio scientifico Corila che studia la laguna

VENEZIA - Un milione di euro a Venezia. E’ questa la cifra donata da Jeff Bezos e Lauren Sanchez per le attività del consorzio scientifico 'Corila', impegnato nella ricerca scientifica internazionale sulla laguna unendo anche l'Università Ca’ Foscari, lo Iuav, il Cnr e l’Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale. La coppia la prossima settimana convolerà a nozze proprio a Venezia, per quello che sarà il matrimonio dell’anno che porterà nella città lagunare circa 250 invitati vip: saranno 80 o 90 i voli privati attesi all'aeroporto Marco Polo tra martedì 25 e mercoledì 26 giugno.



“La generosa donazione di Jeff Bezos e Lauren Sanchez rappresenta un atto di grande sensibilità e lungimiranza. Venezia non è solo una città simbolo del Veneto e dell’Italia, è un patrimonio dell’umanità che chiede attenzione, rispetto e cura. Sapere che personalità di rilievo mondiale scelgono non solo di celebrare qui momenti importanti della loro vita, ma anche di contribuire concretamente alla sua tutela, è un segnale forte di amore e responsabilità”, le parole del presidente Luca Zaia, dopo la donazione di un milione di euro da parte del fondatore di Amazon e della sua compagna al Consorzio “Corila”. “Spero possano esserci anche altre iniziative di sostegno alla nostra Venezia e alla sua laguna. Questa donazione – aggiunge Zaia – dimostra che Venezia sa parlare al mondo, anche attraverso la scienza, la cultura e la sostenibilità. Il Veneto accoglie con riconoscenza questo gesto”.



Mentre a Venezia sono in corso grandi preparativi in zone off limits e in modo assai riservato e discreto, si attendo i vip che nei prossimi giorni sbarcheranno a Venezia. Tra i nomi già confermati tanti divi da Oscar e personaggi televisivi come Leonardo DiCaprio, Oprah Winfrey, Kim Kardashian e Kris Jenner, Robert Pattinson, Orlando Bloom, Eva Longoria, Diane von Fürstenberg e Barbara Streisand. Lady Gaga, invece, potrebbe esibirsi in un concerto privato.