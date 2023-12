Beve una birra al pub e muore

Un giovane di 31 anni, Connor Sebastian, ha perso la vita dopo una serata al pub con gli amici nella Carolina del Nord. Dopo aver bevuto una birra, Connor si è sentito male, manifestando sintomi come bruciore alla gola e alla bocca insieme ad altri amici. Il barista ha segnalato la presenza di sostanze chimiche detergenti nel drink di Connor. Trasportati in ospedale, il giovane non ce l'ha fatta. Si sospetta che l'aspirapolvere di una ditta di pulizia di spillatori di birra, contenente idrossido di sodio e di potassio, possa essere la causa. Gli esami autoptici sono in corso per chiarire l'accaduto. Le autorità della Carolina del Nord considerano l'evento un incidente, ma l'indagine è ancora in corso.