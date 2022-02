Berlinale 2022, 'Alcarras' di Carla Simon vince l'Orso d'Oro

MONDO - Berlinale 2022, 'Alcarras' di Carla Simon ha vinto l'ambito Orso d'Oro per il miglior film al Festival di Berlino. Lo ha annunciato la giuria del Festival, guidata dal regista di Hollywood M Night Shyamalan. Il film racconta la storia delle lotte quotidiane di un gruppo di coltivatori di pesche in Spagna, e di come i lavoratori vengono spinti ai margini della loro esistenza. Diciotto erano le opere in lizza per l'Orso d'Oro come miglior film.

'Leonora Addio' di Paolo Taviani ha vinto il premio Fipresci a Berlino. La giuria della Fédération Internationale de la Presse Cinématographique per il concorso della 72ma Berlinale, composta da René Marx (Francia), Anna Maria Pasetti (Italia) e Hsin Wang (Taiwan), ha assegnato il premio a Paolo Taviani con la seguente motivazione: "Guidato dallo spirito libero del genio di Pirandello, il regista mescola poesia, malinconia, ma anche ironia, fantasia e letizia per raccontarci i misteri della vita, della morte e della memoria".

Unico titolo italiano in competizione alla Berlinale, 'Leonora Addio' racconta la rocambolesca avventura delle ceneri di Pirandello e il movimentato viaggio dell’urna da Roma ad Agrigento, fino alla tribolata sepoltura avvenuta dopo quindici anni dalla morte. E a chiudere il film, l’ultimo racconto di Pirandello scritto venti giorni prima di morire, 'Il chiodo'. Il film esce in sala il 17 febbraio, distribuito da 01 Distribution.