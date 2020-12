Berco, approvato dai lavoratori il nuovo premio di risultato

CASTELFRANCO - Dopo il passaggio nelle assemblee con la definizione del nuovo premio di risultato alla Berco di Castelfranco Veneto si chiude definitivamente la vertenza che aveva portato alle 40 ore di sciopero nel corso degli ultimi mesi. Con 143 si, 1 no e 3 astenuti, i lavoratori hanno deciso per l’approvazione del nuovo premio di risultato per l’anno 2020-21.



Un premio di risultato sperimentale su tre indicatori: produttività, qualità e presenza individuale per un valore massimo al raggiungimento del 100% degli obiettivi pari a 2.950 euro, che prevede inoltre ulteriori 350 euro di welfare. Lo ha annunciato il segretario delle tute blu della Cgil trevigiana Enrico Botter che ha seguito dall’inizio la vertenza Berco.



“Siamo soddisfatti che lo sciopero dei lavoratori sia servito a recuperare una situazione critica e che la trattativa sviluppata abbia ottenuto il consenso a larghissima maggioranza da parte dei lavoratori che si sono democraticamente espressi nel corso delle assemblee di venerdì scorso – ha aggiune Botter -. Ora attendiamo l’esito del passaggio assembleare a Copparo”.