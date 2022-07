Beppe Saronni di scena a Ponte di Piave

PONTE DI PIAVE - Il fine settimana si veste di rosa al Borgo della birra San Gabriel a Levada di Ponte di Piave (Treviso). Una vera e propria festa dedicata alle donne e alla bici che avrà il patrocinio sia del Comune di Ponte di Piave che della Regione Veneto.

Si tratta di una tre giorni pieni di novità e di iniziative che il patron del Birrificio San Gabriel, Gabriele Tonon, ha voluto fortemente, spinto dalla sua grande passione per questo sport.

Per la “Fucilata di Goodwood” di 40 anni fa, che è valsa il campionato del mondo a Beppe Saronni, erano presenti: Giuseppe Saronni, Moreno Argentin, Silvio Martinello, Flavio Vanzella, Enrico Franzoi, Diana Ziliute, Mara Mosole, Simone Fraccaro e Claudio Bortolotto. E’ intervenuto in diretta con una telefonata direttamente da Palù di Giovo anche Francesco Moser per salutare gli ospiti.

Sabato 23 luglio è andata in scena la “Pedalata in rosa”, destinata a raccogliere fondi per l’Associazione Amiche per la Pelle.

Domenica 24 luglio successo per la “San Gabriel Gold Race”, gara ciclistica nazionale femminile per la categorie esordienti, allieve, juniores ed élite (Trofeo “Renzo Tonon”) e la gara di Tandem Paraolimpico.

Sandro Bolognini